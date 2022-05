James Wade ligt sinds zondag in een ziekenhuis in Leverkusen. De 39-jarige topdarter moest zich laten opnemen, nadat hij zich wegens gezondheidsklachten had teruggetrokken tijdens de European Darts Open.

Wade kreeg, nadat hij zich voor de halve finales had geplaatst, last van hartkloppingen, een hoge bloeddruk, misselijkheid en duizeligheid. Hoewel de Engelsman zich inmiddels weer beter voelt, blijft hij vooralsnog ter observatie in het ziekenhuis.

"Het was een zorgwekkende situatie. Vooral voor James zelf, want hij voelde zich zo slecht", zegt Wades vrouw Samantha, die in verwachting is van hun tweede kind en daardoor niet naar Leverkusen was afgereisd, in een verklaring.

"We willen hem zo snel mogelijk thuis hebben, maar James wordt geweldig verzorgd. Daar is hij heel dankbaar voor. We luisteren naar hun advies voor wanneer het verstandig is om naar huis te gaan."

Wade, die vier keer de halve finales haalde op een WK en de huidige nummer vijf van de wereld is, zal donderdag in ieder geval de veertiende Premier League-speelronde in Sheffield aan zich voorbij moeten laten gaan.

In de halve finales van de European Darts Open zou Wade tegen Dimitri Van den Bergh spelen. De Belg kreeg een vrije doortocht, waarna hij het in de finale aflegde tegen Michael van Gerwen.