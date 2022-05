Dafne Schippers maakt volgende maand haar opwachting op de 100 meter bij de FBK Games in Hengelo. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter loopt een van haar eerste wedstrijden na een aantal maanden in de luwte te hebben getraind.

Schippers kwam in augustus vorig jaar voor het laatst in actie, tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De Utrechtse greep daar op zowel de 200 als de 4x100 meter estafette naast de medailles. Ze worstelde het hele seizoen al met haar vorm.

In oktober werd bekend dat Schippers, die na de Spelen liet weten dat er iets moest veranderen en een pauze inlaste, heeft gebroken met haar coach Bart Bennema. Ze traint inmiddels onder Wigert Thunnissen.

"Ik heb samen met een nieuw team van krachttrainers en Wigert ongelofelijk hard en in detail gewerkt aan mijn herstel om geleidelijk weer wedstrijdfit te worden. We hebben mooie stappen gemaakt", aldus de 29-jarige Schippers.

"Ik heb veel zin om weer aan de start in Hengelo staan. Ik heb zo veel mooie herinneringen aan de FBK Games en het is gewoon lekker om weer voor thuispubliek te lopen. Dat geeft me altijd wat extra's."

Ook Bol en Duplantis komen naar Hengelo

FBK Games-directeur Ellen van Langen is blij met het vastleggen van Schippers. "Het is even geleden dat de atletiekwereld haar in actie heeft gezien en ik verwacht dan ook een heel enthousiast thuispubliek om Dafne weer te zien schitteren."

Schippers is niet de enige grote naam die meedoet aan de FBK Games. Eerder werd de deelname van Femke Bol (400 meter horden) en wereldrecordhouder polsstokhoogspringen Armand Duplantis al bekendgemaakt.

De FBK Games zijn op maandag 6 juni in het FBK Stadion in Hengelo.