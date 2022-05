Golficoon Phil Mickelson maakt deze maand op het US PGA Championship zijn rentree. De zesvoudig majorwinnaar is terug na een sabbatical, die hij in maart inlaste nadat hij veel kritiek had gekregen. Ook Tiger Woods doet mee aan de tweede major van het jaar.

De uitgesproken Mickelson besloot in februari een pauze in te lassen nadat hij felle kritiek had geuit op de in zijn ogen "hebzuchtige" PGA Tour en overwoog te gaan spelen op een andere tour, gefinancierd door het omstreden Saoedi-Arabië.

De 51-jarige Amerikaan kwam vrij snel terug op zijn woorden, maar raakte wel sponsors kwijt. Hij zocht tijdelijk de luwte op en ontbrak voor het eerst sinds 1994 op de Masters.

Nu is hij dus terug op het toernooi waarop hij vorig jaar de oudste majorwinnaar ooit werd. Mickelson kwam al sinds eind januari niet meer in actie, al is onduidelijk of dat wegens een mogelijke schorsing voor zijn uitlatingen over de PGA Tour is.

Ook Tiger Woods doet mee aan het PGA Championship. Foto: Getty Images

Woods maakte zijn rentree op de Masters

Woods (46) maakte in april een vrij sensationele comeback op de Masters in het Amerikaanse Augusta, veertien maanden na zijn zware verkeersongeluk waarbij hij bijna een van zijn benen verloor.

De vijftienvoudig majorwinnaar kondigde eerder al zijn deelname aan het Brits Open in juli aan, maar komt nu dus ook in actie op het tweede majortoernooi van het golfseizoen.

Het PGA Championship wordt tussen 19 en 22 mei gehouden in Tulsa (Oklahoma). Woods schreef het prestigieuze toernooi vier keer op zijn naam. Mickelson was er twee keer de beste.