Tallon Griekspoor is dinsdag in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Rome uitgeschakeld. De Nederlander, die in de Italiaanse hoofdstad zijn rentree maakte na blessureleed, verloor in drie sets van Sebastián Báez (6-3, 6-7 (7) en 6-2).

Griekspoor stond ruim een maand aan de kant door een nekkwetsuur. Hij knokte zich afgelopen weekend door de kwalificaties in Rome, maar kon daar geen succesvol gevolg aan geven in het hoofdtoernooi. De Haarlemmer won alleen de tweede set tegen Báez, die ook de kwalificaties overleefde, in een partij die ruim 2,5 uur duurde.

De 21-jarige Argentijn, de nummer 37 van de wereldranglijst, dwong veertien breakpoints af en daar benutte hij er vijf van. De 25-jarige Griekspoor, de mondiale nummer 67, kreeg er maar vier en brak Báez twee keer.

Botic van de Zandschulp slaagde er maandag wel in de tweede ronde te halen. De 26-jarige Veenendaler, de nummer 32 van de wereld, versloeg de Amerikaan Sebastian Korda met 6-4 en 6-1.

Botic van de Zandschulp overleefde maandag wel de eerste ronde. Botic van de Zandschulp overleefde maandag wel de eerste ronde. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp speelt weer tegen Ruud

In de tweede ronde wacht Van de Zandschulp een confrontatie met Casper Ruud, de nummer tien van de wereld. De kopman van het Nederlandse tennis was onlangs op het ATP 250-toernooi in München nog te sterk voor de Noorse wereldtopper.

Voor zowel Van de Zandschulp als Griekspoor is Rome het laatste toernooi in de voorbereiding op Roland Garros. Het Grand Slam-toernooi in Parijs begint op 22 mei.

Vorig jaar haalde Van de Zandschulp de tweede ronde op Roland Garros, terwijl Griekspoor zijn debuut gaat maken op het Franse gravel.