Beitske Visser is zondag in Miami als zevende geëindigd in de W Series, de raceklasse voor alleen vrouwelijke coureurs. Emely de Heus kwam als twaalfde over de streep.

De winst op het nieuwe circuit in Florida ging naar titelverdediger Jamie Chadwick. De Britse bleef de Spaanse Nerea Martí en haar landgenote Alice Powell voor.

Chadwick was zaterdag ook al de beste bij de eerste race van het nieuwe seizoen van de W Series. Visser viel toen net naast het podium na een knappe inhaalrace, waarin ze oprukte van de twaalfde naar de vierde plek. Zondag startte ze als zevende en kwam ze twaalf seconden na Chadwick ook als zevende over de finish.

De 27-jarige Visser eindigde in 2019 als tweede in het eerste seizoen van de W Series. Vorig jaar werd ze achtste in het eindklassement. Chadwick pakte in beide seizoenen het kampioenschap.

De Heus debuteert dit jaar in de W Series. De negentienjarige Nederlandse reed vorig seizoen in de Formule 4.

De W Series kent dit seizoen in totaal tien races, die altijd onderdeel zijn van de Grand Prix-weekenden van de Formule 1. De volgende race is over twee weken in Spanje. De GP van Miami in de Formule 1 begint zondag om 21.30 uur Nederlandse tijd.