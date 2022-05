De volleyballers van Draisma Dynamo hebben de landstitel geprolongeerd. De Apeldoorners wonnen zondag ook de derde wedstrijd tegen Active Living Orion in de finalereeks.

Dynamo was in Doetinchem met 0-3 (22-25, 20-25 en 25-27) te sterk voor Orion. In de eerste twee duels van de finalereeks won de Gelderse formatie met 3-1.

Orion leed in de laatste wedstrijd van de kampioenspoule tegen Dynamo pas de eerste nederlaag van het seizoen. Vervolgens verloren de Doetinchemmers de bekerfinale en dus ook alle wedstrijden in de finalereeks.

Het is de veertiende keer dat Dynamo landskampioen werd. Ook in 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2003, 2007, 2008, 2010 en dus in 2021 triomfeerde de ploeg.

Bij de vrouwen veroverde Sliedrecht Sport zaterdag voor de zevende keer de landstitel. De Zuid-Hollandse ploeg klopte Apollo 8 in de finalereeks.