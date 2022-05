Bokser Saúl 'Canelo' Álvarez heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) voor het eerst in negen jaar een partij verloren. De Mexicaan, die wordt beschouwd als één van de beste boksers aller tijden, verloor in Las Vegas de strijd om de wereldtitel in het lichtzwaargewicht van Dmitry Bivol uit Rusland.

De 31-jarige Álvarez ontving een aantal rake klappen van de superieure Bivol en moest zich met een opgezwollen gezicht gewonnen geven in de T-Mobile Arena. Met een juryscore van 115-113 werd de Rus uitgeroepen tot winnaar van het wereldtitelgevecht.

Voor Álvarez is het pas de tweede nederlaag in zijn ruim zestien jaar lange carrière. De vijftienvoudig wereldkampioen verloor op 14 september 2013 van Floyd Mayweather. Dat was toen zijn eerste verlies na 44 partijen. Voor zijn nederlaag tegen Bivol was Álvarez zestien partijen op rij ongeslagen.

Bivol kan op zijn beurt een nieuwe overwinning aan een indrukwekkende reeks toevoegen. De 31-jarige Rus heeft al zijn twintig partijen in zijn acht jaar lange carrière gewonnen. Daarvan waren er elf via knock-out. Hij is nu vier keer op rij wereldkampioen geworden in het lichtzwaargewicht.

Na zijn nederlaag daagde Álvarez zijn Russische concurrent direct uit voor een rematch. "Natuurlijk wil ik dat," zei hij. "Dit gaat niet zo eindigen, ook al moet ik deze nederlaag accepteren. Er zijn geen excuses. Hij is een groot kampioen."