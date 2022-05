Apeldoorn mag in 2025 de EK indooratletiek organiseren, zo is vrijdag bekendgemaakt bij een bijeenkomst van European Athletics in München. Het is de tweede keer dat het evenement in Nederland gehouden wordt.

De EK vinden plaats in Omnisport Apeldoorn, dat eerder gastheer was van de WK baanwielrennen (2011) en al drie keer van de EK baanwielrennen (2011, 2013 en 2019). Het indoorstadion was ook al meermaals het decor van de NK indooratletiek.

De EK indoor werden in 1989 al eens in Nederland gehouden, destijds in de Houtrusthallen in Den Haag. Vorig jaar was Nederland het succesvolste land bij de EK indoor in het Poolse Torun en in 2023 is de Turkse miljoenenstad Istanboel gastheer.

De EK outdoor werden tot dusver een keer in Nederland gehouden, in 2016 in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Nederland behoort de laatste jaren tot de succesvolste atletieklanden ter wereld. Op de WK indoor twee maanden geleden in Belgrado veroverde de Nederlandse ploeg twee keer zilver en twee keer brons.