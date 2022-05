Turnbond KNGU gaat bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) beroep aantekenen tegen de vrijspraak van turncoach Vincent Wevers. De bond vindt het een "schoffering voor de melders" dat de instantie Wevers niet schuldig heeft bevonden aan grensoverschrijdend gedrag.

De tuchtcommissie van het ISR kwam maandag tot vrijspraak omdat het onderzoek door het instituut "kwalitatief onvoldoende" was. Tegen de 59-jarige Wevers, die zowel de coach als de vader van turnsters Sanne en Lieke Wevers is, was een schorsing van 28 maanden geëist, waarvan 24 voorwaardelijk, vanwege fysiek geweld.

Volgens de turnbond is de vrijspraak "als een bom ingeslagen" bij de melders. "Dit zal op geen enkele wijze bijdragen aan herstel en leedverwerking. De KNGU betreurt dat zeer en spreekt haar grote ongenoegen daarover uit."

"Daar waar wij ons al realiseerden dat de impact voor alle betrokkenen groot is, zijn wij inmiddels van mening dat een belangrijk deel van de gronden waarop deze uitspraak tot stand gekomen is, niet anders dan als een schoffering kan voelen voor de melders."

De tuchtcommissie hekelde maandag in het vonnis de werkwijze van de onderzoekscommissie van het ISR. Zo waren de interviews van onvoldoende kwaliteit. "Niet, althans onvoldoende, is gebleken dat er een onderzoek is ingesteld naar de juistheid, het waarheidsgehalte, de gegrondheid en de verwijtbaarheid van de meldingen."

Vincent Wevers werd maandag nog vrijgesproken door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Foto: ANP

Wevers haalde uit naar turnbond

Wevers reageerde maandag opgelucht op zijn vrijspraak door het ISR. Daarbij hekelde de coach de werkwijze van de KNGU. De Tukker mocht gedurende het onderzoek vorig jaar niet als coach afreizen naar de Olympische Spelen in Peking en zijn dienstverband bij de bond werd ook per direct beëindigd.

"Het proces heeft veel impact op mij persoonlijk, mijn familie en mijn omgeving gehad, zoals de turnsters met wie ik elke dag in de zaal stond", zei Wevers in een schriftelijke reactie tegen de NOS. "De KNGU heeft mij als werkgever niet beschermd en is tegenover mij gaan staan."

Wevers was een van de coaches naar wie bij het ISR onderzoek werd gedaan vanwege naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend, toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

Daarvoor was Wevers een veelgeroemde coach in de turnwereld. Onder leiding van Wevers won zijn dochter Sanne Wevers olympisch goud op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Na de vrijspraak mag Wevers weer actief zijn als coach.