Motorcrosser Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet meer in actie. De regerend wereldkampioen in de MXGP moet zich laten opereren aan een voetblessure, die hem bij de eerste zes races van deze jaargang ook al aan de kant hield.

"Ik ben nog steeds niet in de beste vorm en denk dat ik in de zomer niet op mijn hoogste niveau kan racen", meldt Herlings in een verklaring op Instagram. "Het is jammer dat ik niet met startnummer 1 kan racen in de MXGP."

De 27-jarige Herlings brak in februari bij een val op een training zijn linkerhiel. De Nederlander koos er aanvankelijk voor om zonder operatie te revalideren. Hij miste niettemin de eerste zes races van het seizoen, waardoor zijn achterstand op leider Tim Gajser al bijna driehonderd punten was.

"Ik had gehoopt dat de situatie anders was geweest", aldus Herlings. "Het is zo frustrerend dat dit mij zo vaak overkomt. Mijn doel is nu om mijn lichaam in orde te krijgen, pijnvrij te worden en na te denken over de voorbereiding op 2023. Dat voelt nu ver weg, maar ik denk dat het ook snel zal komen."

Herlings werd in november voor de tweede keer in zijn loopbaan wereldkampioen in de MXGP. In 2018 veroverde hij voor het eerst de wereldtitel. Door langdurig blessureleed heeft hij in andere jaren nooit om de MXGP-titel kunnen strijden.