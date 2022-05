Abdi Nageeye is komende zomer de enige Nederlander die meedoet aan het WK marathon in het Amerikaanse Oregon, heeft de Atletiekunie dinsdag bekendgemaakt.

De 33-jarige Nageeye was de enige Nederlander die de WK-limiet van twee uur en tien minuten liep. Op de limiet van de Atletiekunie was veel kritiek, omdat die anderhalve minuut onder de internationale eis van World Athletics (2.11.30) lag.

Nageeye geldt als een van de favorieten voor het WK, dat op 17 juli wordt gehouden in Oregon en deel uitmaakt van de WK atletiek in de Amerikaanse stad (15-24 juli). De geboren Somaliër pakte twee jaar geleden olympisch zilver in Tokio en won vorige maand als eerste Nederlander ooit de marathon van Rotterdam.

Drie weken na het WK wordt het EK marathon gehouden in München en daaraan doen acht Nederlanders mee: Khalid Choukoud, Björn Koreman, Tom Hendrikse en Ronald Schröer bij de mannen en Nienke Brinkman, Jill Holterman, Ruth van der Meijden en Bo Ummels bij de vrouwen.

Bij de vrouwen is Brinkman de bekendste naam. De 28-jarige hardloopsensatie verbeterde in Rotterdam het negentien jaar oude Nederlandse marathonrecord van Lornah Kiplagat door een tijd van 2.22,51 te noteren, terwijl ze pas twee jaar aan hardlopen doet.