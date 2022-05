De Nederlandse Americanfootballspeler Thomas Odukoya heeft dinsdag een contract in de National Football League (NFL) verdiend. De Flevolander tekende bij Tennessee Titans. Daarmee wordt hij de achtste Nederlander ooit in de NFL.

De 25-jarige Odukoya werd drie dagen geleden niet gekozen bij de NFL-draft, waarbij de 32 clubs uit de NFL de beste spelers uit de collegecompetities vastleggen. Als vrije speler kon hij via het International Player Pathway-programma alsnog overstappen naar Tennessee Titans.

Odukoya begon als zestienjarige met American football bij Flevo Phantoms in Almere. Na twee jaar verkaste de 'tight end' naar de Verenigde Staten. De afgelopen vijf jaar speelde hij voor Eastern Michigan Eagles.

Odukoya wordt de achtste Nederlander ooit bij een NFL-club. Jim Asmus, Romeo Bandison, Geraldo Boldewijn, Case deBruijn, Harald Hasselbach, Pascal Matla en Ricky Tjong-A-Tjoe gingen de Almeerder voor.

De bekendste van allemaal was Hasselbach. Als speler van Denver Broncos won hij in 1998 en 1999 de Super Bowl. Boldewijn was in 2014 de laatste Nederlander die bij een NFL-team actief was. Hij kwam toen uit voor Atlanta Falcons.

Het NFL-seizoen gaat in september weer van start. Los Angeles Rams is de regerend landskampioen. De club uit Californië was in de Super Bowl met 23-20 te sterk voor Cincinnati Bengals.