Ronnie O'Sullivan had nooit durven dromen dat hij op 46-jarige leeftijd nog wereldkampioen snooker zou kunnen worden. De Engelsman, die maandagavond zijn zevende titel pakte en daarmee het record van Stephen Hendry evenaarde, wilde het bijltje er jaren geleden al bij neerleggen.

"Op mijn 35e dacht ik: het is klaar", zei O'Sullivan in gesprek met de BBC. "Toen ik in 2011 naar een psycholoog ging, was ik klaar om te stoppen. Er was geen enkele andere snookerspeler die op die leeftijd nog iets won. Mensen als Hendry en Steve Davis waren op hun weg terug. Ik had al geaccepteerd dat dat de trend was."

Het besluit om door te gaan pakte niet verkeerd uit voor O'Sullivan, want hij werd daarna ook al in 2012, 2013 en 2020 wereldkampioen. Zijn zevende titel volgde maandagavond na een 18-13-overwinning op de Brit Judd Trump. Het laatste grote WK-succes van de inmiddels 53-jarige Hendry dateert van de vorige eeuw: 1999.

"Hendry is een absolute legende. Volgens mij hechtte hij wel meer waarde aan zijn zevende titel, want ik vind het niet meer dan een nummer. Ik maak me nooit druk om records. Als ik daarmee bezig ben, presteer ik nooit goed", aldus O'Sullivan, die zich nu de oudste wereldkampioen snooker mag noemen.

"Ik probeer gewoon van het spelletje en het moment te genieten en te werken aan mijn spel. Voor de rest ben ik overgeleverd aan de snookergoden en is het de vraag of ze mij goedgezind zijn. De afgelopen zeventien dagen stonden ze aan mijn kant. Dit is denk ik de grootste overwinning die ik ooit heb geboekt."

Ronnie O'Sullivan is de oudste wereldkampioen snooker aller tijden. Foto: AFP

'Afgelopen elf maanden waren een vakantieperiode'

Tijdens de finale van het WK in het Crucible Theatre in Sheffield vond O'Sullivan het soms wel lastig om met de druk om te gaan. 'The Rocket' kreeg het zondag nog aan de stok met scheidsrechter Olivier Marteel, die hij geen hand wilde geven na een woordenwisseling tijdens de wedstrijd.

"Het is op dit toernooi moeilijk om emotioneel niet betrokken te raken. Voor mij waren de afgelopen elf maanden een soort vakantieperiode. Of ik in die periode won of verloor, maakte me niks uit. Dit is een heel ander verhaal. The Crucible brengt het slechtste in mij naar boven."

Volgens O'Sullivan is het tegenwoordig sowieso lastiger om boven de rest uit te stijgen. "Daardoor is er ook minder ruimte voor fouten. Waar ik voorheen toernooien kon winnen terwijl ik op 70 procent speelde, moet ik nu minimaal op 90 procent zijn. Ik moet op alle vlakken zo goed mogelijk zijn en dat levert de nodige druk op."

Ondanks het hogere niveau is O'Sullivan van plan om volgend jaar gewoon weer mee te doen aan het WK. De snookerlegende kan het record dan helemaal van Hendry overnemen. "Het is misschien geen heel goed idee, maar ik ga het volgend jaar waarschijnlijk gewoon nog een keer proberen."