Turncoach Vincent Wevers is vooral heel erg opgelucht toen hij maandag hoorde dat de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) hem vrijspreekt van grensoverschrijdend gedrag. De vader en trainer van Sanne en Lieke Wevers vindt de uitspraak gerechtigheid.

"Ik heb het resultaat met vertrouwen tegemoet gezien, maar de afgelopen anderhalf, twee jaar, zijn bepaald geen pretje geweest", zegt Wevers in een schriftelijke verklaring tegen de NOS.

"Het heeft grote impact om als een veroordeelde behandeld te worden zonder dat daar een proces aan vooraf is gegaan. We hebben in Nederland een (rechts)systeem om een onafhankelijke instantie te laten oordelen over een bepaalde zaak. Dat is in mijn geval niet gebeurd."

Wevers baalt ervan dat hij door turnbond KNGU niet in bescherming is genomen op het moment dat hij in 2020 door meerdere oud-turnsters van grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd.

"Het proces heeft veel impact op mij persoonlijk, mijn familie en mijn omgeving gehad, zoals de turnsters met wie ik elke dag in de zaal stond", zegt hij. "De KNGU heeft mij als werkgever niet beschermd en is tegenover mij gaan staan."

Vincent Wevers werd in 2016 verkozen tot Sportcoach van het Jaar. Vincent Wevers werd in 2016 verkozen tot Sportcoach van het Jaar. Foto: ANP

Tuchtcommissie vond bewijs voor wangedrag onvoldoende

Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat Wevers zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De commissie oordeelt ook dat de (gespreksverslagen van de) interviews met de melders en betrokkenen van onvoldoende kwaliteit zouden zijn.

De tuchtcommissie is van oordeel dat er uit het dossier en hetgeen door aanklager en de getuigen ter zitting is aangevoerd weliswaar een zeker beeld is ontstaan van bepaalde door beklaagde veroorzaakte misstanden. Er is echter geconcludeerd dat de verwijten aan het adres van Wevers niet overtuigend zijn.

De KNGU meldde na de uitspraak van de tuchtcommissie in een korte reactie zich er intern over te gaan beraden. Oud-turnster Petra Witjes, die een van degenen was die een klacht tegen Wevers indiende, is verbijsterd door de vrijspraak.