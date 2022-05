Ronnie O'Sullivan heeft zich maandag in Sheffield voor de zevende keer in zijn carrière tot wereldkampioen snooker gekroond. De legendarische Engelsman was in de finale met 18-13 te sterk voor zijn landgenoot Judd Trump.

O'Sullivan pakte de wereldtitel ook in 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 en 2020. Met zijn zevende titel komt het 46-jarige snookericoon op gelijke hoogte met Stephen Hendry, die in het moderne tijdperk eveneens zeven keer de beste van de wereld was.

Zondag legde O'Sullivan al de basis voor zijn overwinning door een 12-5-voorsprong te nemen in de finale tegen Trump. Na de middagsessie van maandag stond het 14-11, waarna O'Sullivan het 's avonds bij een stand van 17-13 afmaakte.

Met zijn wereldtitel is O'Sullivan de opvolger van Mark Selby, die vorig jaar voor de vierde keer in zijn loopbaan wereldkampioen werd. Selby werd ditmaal al in de tweede ronde uitgeschakeld.