Ronnie O'Sullivan heeft zich maandag in Sheffield voor de zevende keer in zijn carrière tot wereldkampioen snooker gekroond. De legendarische Engelsman was in de finale met 18-13 te sterk voor zijn landgenoot Judd Trump.

O'Sullivan pakte de wereldtitel ook in 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 en 2020. Met zijn zevende titel komt de 46-jarige snookericoon op gelijke hoogte met Stephen Hendry, die in het moderne tijdperk eveneens zeven keer de beste van de wereld was.

Hendry vestigde zijn naam in de jaren negentig in de snookerwereld. De inmiddels 53-jarige Schot werd in 1990 voor de eerste keer wereldkampioen en ging ook in 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 en 1999 met de titel aan de haal. Vorig jaar maakte hij na negen jaar zijn comeback.

"We kunnen het record nu een jaar lang delen", aldus O'Sullivan. "Ik probeerde koel te blijven, maar dit is mijn mooiste resultaat tegen een topspeler als Judd. Het is misschien niet het beste idee, maar ik ben er volgend jaar waarschijnlijk weer bij."

Zondag legde O'Sullivan al de basis voor zijn overwinning door een 12-5-voorsprong te nemen in de finale tegen Trump. Na de middagsessie van maandag was die marge flink geslonken (14-11), waarna O'Sullivan het 's avonds bij een stand van 17-13 afmaakte met een break van 85.

Met zijn wereldtitel is O'Sullivan de opvolger van Mark Selby, die vorig jaar voor de vierde keer in zijn loopbaan wereldkampioen werd. Selby werd ditmaal al in de tweede ronde uitgeschakeld.