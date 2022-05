Oud-turnster Petra Witjes heeft maandag verbaasd gereageerd op de uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in de zaak van Vincent Wevers. De turncoach werd vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat Wevers, die in 2016 door sportkoepel NOC*NSF werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar, zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag.

Witjes was een van de oud-turnsters die een klacht tegen de turncoach indiende. "De oud-turnsters zijn de dupe van de onbekwame handelswijze van het ISR. Al maanden roep ik dat er geen deskundig onderzoek wordt gedaan op basis van relevantie en waarheidsvinding", zegt ze.

"Nu blijkt dat de tuchtcommissie niet kan oordelen vanwege het gebrekkige onderzoek en feiten die niet in tijd zijn weergegeven. Alles waarvoor ik eerder heb gewaarschuwd, is werkelijkheid geworden. De zoveelste klap. Het is echt een blamage."

Vincent Wevers verscheen in juni vorig jaar voor het gerechtshof in Arnhem. Vincent Wevers verscheen in juni vorig jaar voor het gerechtshof in Arnhem. Foto: ANP

KNGU reageerde kort op uitspraak

Na de uitspraak in de zaak-Wevers kwam turnbond KNGU met een korte reactie. Daarin stond dat de uitkomst nader bestudeerd zal worden en dat verder intern beraad volgt.

Wevers behoorde tot de coaches naar wie sinds de zomer van 2020 een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Het onderzoek werd gestart toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

Volgens hen zou Wevers zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer fysiek geweld, maar dat kan volgens een ISR-commissie niet worden bewezen. Ook werd vastgesteld dat de (gespreksverslagen van de) interviews van onvoldoende kwaliteit zijn.