Turncoach Vincent Wevers is maandag door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie is er onvoldoende bewijs tegen de coach, die in 2016 door sportkoepel NOC*NSF werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar.

Tegen Wevers, die zowel de coach als de vader van turnsters Sanne en Lieke Wevers is, was een schorsing van 28 maanden geëist, waarvan 24 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De schorsing is nu van de baan, ook omdat het onderzoeksdossier volgens het ISR "kwalitatief onvoldoende" is.

De 59-jarige Wevers behoort tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Het onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend, toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

Wevers zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan fysiek geweld, maar een commissie van het ISR oordeelde maandag dat onvoldoende vaststaat dat er daadwerkelijk sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag.

De commissie oordeelt tevens dat de (gespreksverslagen van de) interviews van onvoldoende kwaliteit zijn. "De tuchtcommissie is van oordeel dat onderdelen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie respectievelijk de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt", valt op te maken uit het vonnis.

Vincent Wevers in 2016 bij het Sportgala, waar hij werd verkozen tot Coach van het Jaar. Sanne Wevers werd Sportvrouw van het Jaar. Vincent Wevers in 2016 bij het Sportgala, waar hij werd verkozen tot Coach van het Jaar. Sanne Wevers werd Sportvrouw van het Jaar. Foto: ANP

Wevers leidde dochter Sanne in 2016 naar olympisch goud

Gymnastiekunie KNGU meldt maandag in een korte reactie dat het kennis heeft genomen van de uitspraak en zich intern verder zal beraden. "Wij zullen deze nader moeten bestuderen, maar los van de juridische duiding realiseren wij ons dat de impact voor alle betrokkenen, zeker ook voor de melders die naar voren zijn getreden, groot is", aldus de KNGU.

De zitting vond al op 21 maart plaats in Nieuwegein en daar was Wevers om "medische redenen" niet bij aanwezig. Hij zei eerder geen commentaar te willen geven zolang de zaak bij het ISR loopt.

Wevers stond te boek als een van de beste sportcoaches van Nederland, nadat Sanne Wevers onder zijn leiding olympisch goud had gepakt op balk op de Olympische Spelen in 2016. Door de onthullingen van oud-turnsters veranderde dat, al namen zijn dochters het altijd voor hem op.

Door de lopende rechtszaak hield de KNGU Wevers buiten de begeleidingsstaf op de Spelen van afgelopen zomer in Tokio, waar Sanne Wevers niet in de buurt kwam van een tweede olympische medaille. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beëindigd.