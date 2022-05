Jeroen Bijl is maandag per direct opgestapt als technisch directeur van de Nederlandse hockeybond. De Rotterdammer denkt dat hij zijn functie niet meer goed uit kan oefenen door de onrust binnen de vrouwenploeg.

Na het succes op de Olympische Spelen van 2020 - de hockeysters pakten goud in Tokio - klapten meerdere speelsters uit de school over een angstcultuur binnen de ploeg. De aanpak daarvan leidde in januari tot het vertrek van bondscoach Alyson Annan, die zich niet kon vinden in de stappen die zijn genomen om de sfeer te verbeteren.

Een onafhankelijk bureau deed onderzoek naar de problemen binnen de ploeg en concludeerde eind maart dat meer dan de helft van de hockeysters de prestatiecultuur als negatief tot zeer negatief heeft bestempeld. Ook was er door de groepsdynamiek onder Annan te weinig oog voor misstanden.

"De situatie rond de dames is nog steeds erg precair. Ik heb het gevoel dat ik mijn rol als technisch directeur, op de manier zoals ik die in een topsportcontext voor me zie, niet goed meer in kan vullen. Ik vind dat je dan trouw aan jezelf moet blijven", verklaart Bijl.

Jeroen Bijl, hier als chef de mission in 2018, vindt zichzelf niet langer geschikt als technisch directeur van de hockeybond. Jeroen Bijl, hier als chef de mission in 2018, vindt zichzelf niet langer geschikt als technisch directeur van de hockeybond. Foto: ANP

'Waren graag met hem verdergegaan'

Algemeen directeur Erik Gerritsen vindt het jammer dat Bijl na vier jaar abrupt heeft besloten om te stoppen bij de hockeybond. "We zien een heel goede technisch directeur en een fijne collega vertrekken. Wij respecteren vanzelfsprekend de keuze van Jeroen, maar waren graag met hem verdergegaan."

Bijl fungeerde sinds mei 2018 als technisch directeur van de hockeybond. De voormalige volleyballer was bij de Olympische Winterspelen in dat jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang chef de mission van sportkoepel NOC*NSF. Hij was ook algemeen directeur bij PEC Zwolle, waar hij dit jaar terugkeerde als bestuurslid.

De Nederlandse hockeyploeg staat sinds het vertrek van Annan onder leiding van Jamilon Mülders. De Duitse coach blijft in ieder geval tot en met het WK van komende zomer voor de groep staan.