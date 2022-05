Rinus van Kalmthout zat zondag niet lang in over het mislopen van de overwinning bij de IndyCar-race in het Amerikaanse Birmingham. De Nederlander reed een groot deel van de Grand Prix aan de leiding, maar moest zich met de derde plek tevredenstellen.

"Het is zonde, maar normaal gesproken hoor ik de gelukkigste autocoureur op deze wereld te zijn. Het is fantastisch om weer te mogen genieten van een podiumceremonie, want het heeft eventjes geduurd. Al met al was dit een bijzonder goed weekend voor ons", zei Van Kalmthout na afloop.

De 21-jarige Hoofddorper mocht in Alabama voor de tweede keer in zijn IndyCar-loopbaan van poleposition vertrekken en ging voortvarend van start op het Barber Motorsports Park. Van Kalmthout reed in totaal zestig van de negentig ronden aan de leiding, maar daarna ging het toch nog mis.

Na zijn tweede pitstop werd 'VeeKay' ingehaald door de Mexicaan Patricio O'Ward, waarna hij ook de tweede plek aan de Spanjaard Álex Palou verloor. Van Kalmthout was niet in staat om terug te vechten, maar slaagde er wel in om Will Power en Scott Dixon achter zich te houden en de derde plek veilig te stellen.

Rinus van Kalmthout veroverde voor de tweede keer in zijn loopbaan poleposition, maar die sterke kwalificatie kon hij niet bekronen met de zege. Foto: Getty Images

'Beter dat ik nu ietwat teleurgesteld ben'

Van Kalmthout, die zijn eerste podiumplek van 2022 bemachtigde na een wisselvallig begin van het seizoen, had direct door waar het fout ging. "Bij de tweede en laatste pitstop was het eigenlijk een soort dragrace vanuit de pitlane en helaas heb ik die verloren."

"Ik was iets te conservatief met de remmen in de outlap en daar verloor ik tijd, waardoor Pato mij kon inhalen. Het is natuurlijk beter als je ietwat teleurgesteld bent omdat je net tekort komt voor een racewinst, dan dat je ergens achter in de middenmoot finisht."

De volgende race is over twee weken in Indianapolis, waar Van Kalmthout in 2021 zijn eerste overwinning in de IndyCar boekte. "Ed Carpenter Racing heeft zijn zaakjes altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Ik heb ontzettend veel zin om die kant op te gaan."