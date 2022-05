Ronnie O'Sullivan heeft het zondag in de finale van het WK snooker in Sheffield aan de stok gekregen met scheidsrechter Olivier Marteel. De zesvoudig wereldkampioen weigerde na de sessie de hand van de Belg te schudden.

Het incident gebeurde bij een 5-2-voorsprong voor O'Sullivan. In het achtste frame stond zijn tegenstander Judd Trump bij een stand van 59-50 klaar voor een belangrijke bal toen Marteel in discussie ging met 'The Rocket'.

Volgens de arbiter had de 46-jarige O'Sullivan iets verkeerds gezegd. De nummer één van de wereld was zich van geen kwaad bewust en haalde fel uit: "Wat heb jij gezien? Niks. Begin niet, hè."

Trump won het frame, maar zei dat hij liever had gehad dat de discussie pas na het frame had plaatsgevonden. De Engelsman gaf de scheidsrechter na de sessie wel een hand, maar O'Sullivan deed dat dus niet.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken dat Ronnie O'Sullivan de hand van de scheidsrechter weigert te schudden.

'Die vibe krijg ik gewoon bij die man'

"Hij zoekt altijd problemen", zei O'Sullivan bij Eurosport. "Die vibe krijg ik gewoon bij die man. Hij mag alle beelden bekijken, want ze hebben hier wel honderd camera's hangen. Ik ga me er niet mee bemoeien, want hij moet hiermee omgaan. Ik niet."

O'Sullivan kreeg voor het incident een officiële waarschuwing van Marteel. Bij een tweede waarschuwing moet hij een frame inleveren en bij een derde waarschuwing verliest hij de wedstrijd.

In 2020 werd O'Sullivan voor het laatst wereldkampioen. Ook in 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013 was hij de sterkste. Mocht de Engelsman ook Trump verslaan, dan evenaart hij het record van Stephen Hendry in het moderne tijdperk.