Rinus van Kalmthout is er zondag in het Amerikaanse Birmingham net niet in geslaagd om zijn tweede overwinning uit zijn IndyCar-loopbaan te boeken. De Hoofddorper reed het grootste gedeelte van de race aan de leiding, maar eindigde uiteindelijk als derde.

De 21-jarige Van Kalmthout vertrok van polepostion en reed zestig van de negentig rondes op de eerste plek en leek de snelheid te hebben om die positie vast te houden.

Kort na zijn tweede pitstop ging echter toch nog mis voor 'VeeKay', die moeite had om zijn banden op temperatuur te krijgen en werd ingehaald door Patricio O'Ward. Even later werd hij ook voorbijgestoken door regerend kampioen Álex Palou.

Van Kalmthout was niet meer bij machte om het gat te dichten naar de top twee en moest genoegen nemen met de derde plek. De race werd gewonnen door O'Ward en Palou eindigde als tweede.

Rinus van Kalmthout, hier op de foto met zijn ouders, pakte zaterdag nog voor de tweede keer in zijn loopbaan poleposition. Rinus van Kalmthout, hier op de foto met zijn ouders, pakte zaterdag nog voor de tweede keer in zijn loopbaan poleposition. Foto: Getty Images

Van Kalmthout bemachtigt vierde podiumplek

Voor Van Kalmthout was het de vierde keer in zijn loopbaan dat hij naar het podium mocht in de Amerikaanse raceklasse. De laatste keer dat hij in de top drie eindigde was bij de Grand Prix van Detroit in juni vorig jaar.

Tot zondag beleefde Van Kalmthout, bezig aan zijn derde seizoen in de IndyCar Series, een moeizaam jaar. Van Kalmthout was tot aan de wedstrijd op Barber Motorsports Park pas één keer in de top tien geëindigd.

Het IndyCar-seizoen wordt op 14 mei vervolgd met de Grand Prix van Indianapolis in de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway. Twee weken later staat op de oval van datzelfde circuit de prestigieuze Indy 500 op het programma.