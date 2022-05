Moto2-coureur Aron Canet is zondag als tweede geëindigd in de Grand Prix van Spanje, terwijl de 22-jarige Spanjaard afgelopen maandag nog werd geopereerd aan een breuk in zijn arm. Bo Bendsneyder werd zevende op het circuit van Jerez. Bij de MotoGP pakte Francesco Bagnaia zijn eerste overwinning van het seizoen.

Canet was vorige week een van de slachtoffers van een megacrash in de Moto2-race tijdens de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimão. De Kalex-coureur reed aan de leiding en ging als eerste onderuit, waarna nog tien collega's volgden.

Na onderzoek in een ziekenhuis in Barcelona op zondagavond bleek dat Canet een breuk in zijn linkerarm had opgelopen en dat een operatie noodzakelijk was. Die ingreep was maandag en een dag later kondigde de Spanjaard al aan dat hij mee wilde doen bij de GP in zijn thuisland.

Canet startte zondag inderdaad in Jerez en reed knap naar de tweede plek, op 2,5 seconde van de Japanse winnaar Ai Ogura. De Italiaan Tony Arbolino finishte als derde.

Bendsneyder evenaarde met een zevende plek zijn beste resultaat van het seizoen. De Nederlander werd vorige maand ook zevende in de Verenigde Staten. Hij eindigde voor de vierde keer op rij in de top tien en staat elfde in de WK-stand. Zonta van den Goorbergh werd zondag negentiende.

Aron Canet raakte vorig weekend geblesseerd bij een grote crash in Portugal. Aron Canet raakte vorig weekend geblesseerd bij een grote crash in Portugal. Foto: Getty Images

Bagnaia pakt eerste overwinning van jaar

Later op de dag pakte Bagnaia in de MotoGP-race in Jerez zijn eerste zege van het seizoen. De Italiaan vertrok van poleposition en reed op overtuigende wijze naar de vijfde overwinning uit zijn loopbaan.

Achter Ducati-coureur Bagnaia eindigde Fabio Quartararo als tweede. Pol Espargaró completeerde de top drie. Het was de vijfde keer in vijf races dat er een andere coureur op de hoogste trede van het podium stond.

Regerend kampioen Quartararo (89 punten) staat na zes races aan de leiding van het kampioenschap. De Fransman heeft zeven punten meer dan nummer twee Espargaró en twintig punten meer dan de Italiaan Enea Bastianini.

Het MotoGP-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Frankrijk in Le Mans.