Guusje Steenhuis (-78 kilogram), Michael Korrel (-100 kilogram) en Jur Spijkers (+100 kilogram) hebben zondag de finale bereikt bij de EK judo in Sofia. Favoriet Noël van 't End (-90 kilogram) werd al vroeg uitgeschakeld in Bulgarije.

De 29-jarige Steenhuis rekende in de halve finales van de categorie tot 78 kilogram op ippon af met de zeven jaar jongere Portugese Patrícia Sampaio. In de finale neemt de Nederlandse het op tegen de Duitse Alina Boehm.

Steenhuis mocht in 2016, 2017, 2019 en 2021 ook om de Europese titel strijden, maar vier keer werd het zilver. Ook bij de WK van 2018 verloor ze in de finale.

Bij de mannen haalde Korrel (-100 kilogram) de finale door in de halve eindstrijd in een Nederlands onderonsje af te rekenen met Simeon Catharina. Korrel gaat daardoor om goud strijden, terwijl Catharina nog brons kan veroveren.

Spijkers was bij de zwaargewichten (+100 kilogram) in de strijd om een finaleticket te sterk voor de Georgiër Guram Tushishvili, die in de kwartfinales nog verantwoordelijk was geweest voor de uitschakeling van Roy Meyer. Meyer kan via de herkansingen nog wel brons winnen.

Jesper Smink (-90 kilogram) staat in de kwartfinales, terwijl Marit Kamps (+78 kilogram) via de herkansingen nog zicht heeft op brons.

Noël van 't End verloor van Maxime-Gael Ngayap Hambou. Noël van 't End verloor van Maxime-Gael Ngayap Hambou. Foto: AFP

Van 't End verliest eerste partij

In de categorie tot 90 kilogram was er een grote teleurstelling voor Van 't Ennd. De wereldkampioen van 2019 verloor in zijn eerste partij van Maxime-Gael Ngayap Hambou.

Van 't End had in de eerste ronde een bye, waarna hij tegen de Fransman werd uitgeschakeld op ippon. Ngayap Hambou legde de Houtenaar kort voor het einde op zijn rug.

Van 't End was met hoge verwachtingen afgereisd naar de EK. Hij wilde in de Bulgaarse hoofdstad zijn eerste EK-medaille pakken. Op de Spelen vorig jaar in Tokio greep Van 't End ook al naast een medaille.

Het is zondag de slotdag van de EK en tot dusver pakte de Nederlandse ploeg één medaille. Sanne van Dijke verloor zaterdag de finale in de klasse tot 70 kilogram en moest genoegen nemen met zilver.