Judoka's Michael Korrel en Jur Spijkers zijn zondag voor het eerst in hun carrière Europees kampioen geworden. Guusje Steenhuis slaagde er in Sofia ook in haar vijfde EK-finale niet in om de titel te veroveren.

De 28-jarige Korrel versloeg in een slopende finale in de klasse tot 100 kilogram de Pool Piotr Kuczera. Na vier minuten en twintig seconden in de verlenging (golden score) kreeg Korrel zijn tegenstander op de rug.

Korrel bereikte zijn eerste EK-finale door in de halve finales af te rekenen met zijn landgenoot Simeon Catharina. Catharina verloor de wedstrijd om brons vervolgens van de Spanjaard Nikoloz Sherazadishvili.

Korrel stond één keer eerder op het podium bij een EK. In 2016 was hij goed voor brons. Bij de WK van 2019 wist hij ook een bronzen plak te veroveren.

Spijkers rekende in de finale van de zwaargewichten (boven 100 kilogram) af met Johannes Frey. De 25-jarige Nederlander, die nog niet eerder een EK-medaille won, kreeg zijn Duitse leeftijdsgenoot na anderhalve minuut in de houdgreep en hield dat vijftien seconden vol: ippon.

Roy Meyer verzekerde zich via de herkansingen van brons in de categorie boven 100 kilometer. De dertigjarige Brabander werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de Georgiër Guram Tushishvili, maar versloeg daarna de Oostenrijker Daniel Allerstorfer op ippon en de Hongaar Richard Sipocz met een waza-ari.

Guusje Steenhuis (links) pakte weer zilver. Guusje Steenhuis (links) pakte weer zilver. Foto: AFP

Steenhuis verliest ook vijfde EK-finale, Meyer pakt brons

Bij de vrouwen begon Steenhuis als favoriete aan de finale in de categorie tot 78 kilogram, maar na een minuut blesseerde ze haar arm bij een poging om haar tegenstander Alina Böhm tegen de mat te werpen. Steenhuis vocht door, maar kon in de rest van de finale geen acties meer maken. De Duitse scoorde een waza-ari en dat was genoeg voor de Europese titel.

De 29-jarige Steenhuis wacht door de nederlaag in haar vijfde EK-finale nog steeds op haar eerste grote titel. De Graafse mocht in 2016, 2017, 2019 en 2021 ook om de Europese titel strijden, maar vier keer werd het zilver. Ook bij de WK van 2018 verloor ze in de finale.

Marit Kamps greep in de categorie boven 78 kilogram naast het brons. De Nederlandse zag haar Turkse tegenstandster Sebile Akbulut in de slotseconden een waza-ari scoren, waardoor Kamps net naast het podium eindigde.

Noël van 't End verloor van Maxime-Gael Ngayap Hambou. Noël van 't End verloor van Maxime-Gael Ngayap Hambou. Foto: AFP

Van 't End verliest eerste partij

In de categorie tot 90 kilogram was er een grote teleurstelling voor Noël van 't End. De wereldkampioen van 2019 verloor in zijn eerste partij op ippon van Maxime-Gael Ngayap Hambou.

Van 't End was met hoge verwachtingen afgereisd naar de EK. Hij wilde in de Bulgaarse hoofdstad zijn eerste EK-medaille pakken. Op de Spelen vorig jaar in Tokio greep Van 't End ook al naast een medaille.

In dezelfde gewichtscategorie verloor Jesper Smink in de kwartfinales en de herkansingen, waardoor hij als zevende eindigde.

Het was zondag de slotdag van de EK. Nederland eindigt het toernooi met twee keer goud, twee keer zilver en één keer brons.