Ronnie O'Sullivan heeft zich zaterdag voor de achtste keer in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van het WK snooker. In de eindstrijd treft hij Judd Trump, die in een waar spektakelstuk te sterk was voor drievoudig wereldkampioen Mark Williams.

O'Sullivan en zijn tegenstander John Higgins hielden elkaar tot 6-6 in evenwicht, maar daarna nam de zesvoudig wereldkampioen afstand van de Schot. Uiteindelijk won de Engelsman met 17-11 van Higgins, die vier keer wereldkampioen werd.

De 46-jarige O'Sullivan strijdt zondag in de Crucible Theatre in Sheffield om de zevende wereldtitel in zijn loopbaan. Mocht hij wereldkampioen worden, dan evenaart hij het record van Stephen Hendry in het moderne tijdperk. Hendry was in 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 en 1999 de beste van de wereld.

O'Sullivan, bijgenaamd 'The Rocket', veroverde in 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 en 2020 de wereldtitel. Vorig jaar werd Mark Selby voor de vierde keer in zijn loopbaan wereldkampioen. Hij werd in Sheffield al in de tweede ronde van het WK uitgeschakeld.

In de finale neemt O'Sullivan het op tegen Trump, die een spektakelstuk overleefde tegen Williams. Trump kwam op een 12-5-voorsprong, maar Williams knokte zich terug tot 14-14. Vervolgens gingen beide spelers gelijk op, waarna Trump in het beslissende 33e frame met de zege aan de haal ging: 17-16.