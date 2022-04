Robin Frijns is zaterdag op het stratencircuit van Monaco als vierde geëindigd in de Formule E, de klasse voor elektrische auto's. In de zesde race van het seizoen pakte de Nederlander nog wel een WK-punt voor de snelste raceronde.

De coureur van Envision Racing bleef in de slotronden steken achter de Fransman Jean-Éric Vergne, die als derde finishte.

De zege op het beroemde circuit was voor de Belg Stoffel Vandoorne (Mercedes), die vanaf de vierde plaats was begonnen. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar) reed naar de tweede plaats.

Vandoorne nam de leiding in het WK-klassement over van Vergne. Frijns bezet na deze race de vierde plek in het klassement.

Regerend wereldkampioen Nyck de Vries (Mercedes) kon zich niet in de strijd vooraan mengen. De Fries eindigde als tiende.