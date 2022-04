Sanne van Dijke is er niet in geslaagd voor de derde keer in haar carrière Europees kampioene te worden. De Nederlandse judoka verloor in het Bulgaarse Sofia de finale in de klasse tot 70 kilogram van de Française Marie-Eve Gahié.

Van Dijke had vijf van haar zes onderlinge ontmoetingen met Gahié gewonnen, maar in de finale werd ze al snel op haar zij gegooid. De Brabantse probeerde de vroege achterstand nog wel om te buigen, maar haar 25-jarige tegenstander liet zich niet van de wijs brengen.

Op weg naar de finale had Van Dijke, die vanwege haar hoge ranking in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, afgerekend met achtereenvolgens de Belgische Gabriella Willems, de Sloveense Anka Pogacnik en Michaela Polleres uit Oostenrijk.

De 26-jarige Van Dijke pakte in zowel 2017 als 2021 goud op de EK. De mondiale nummer twee, die afgelopen zomer bij de Olympische Spelen in Tokio met brons eindigde, heeft ook twee zilveren EK-medailles op haar erelijst staan (2019 en 2020).

In dezelfde categorie greep Hilde Jager nipt naast het brons. De debutante, die door een nederlaag tegen Gahié al was uitgeschakeld voor het goud, verloor de troostfinale van Pogacnik.

In de klasse tot 70 kilogram is Kim Polling normaal gesproken ook een belangrijke Nederlandse troef. De 31-jarige judoka is momenteel zwanger, maar wil daarna weer terugkomen op het hoogste niveau.

Zilver Van Dijke eerste Nederlandse medaille in Sofia

Het zilver van Van Dijke is de eerste Nederlandse medaille op de EK in Bulgarije. Eerder op de dag verloor Geke van den Berg in de klasse tot 63 kilogram de herkansingen van de Israëlische Gili Sharir.

Joanne van Lieshout verloor in dezelfde klasse al in de eerste ronde. Bij de mannen werd Frank de Wit in de klasse tot 81 kilogram al vroeg uitgeschakeld. Vrijdag vielen Tornike Tsjakadoea, Amber Gersjes en Pleuni Cornellisse al naast het podium.

Nederland treedt in Bulgarije aan met negen vrouwen en acht mannen. De EK judo eindigt zondag.