Sanne van Dijke is zaterdag goed begonnen aan haar jacht op titelprolongatie bij de Europese kampioenschappen judo. De Nederlandse, uitkomend in de klasse tot 70 kilogram, bereikte de derde ronde. Frank de Wit werd verrassend snel uitgeschakeld in het Bulgaarse Sofia.

De 26-jarige Van Dijke hoefde vanwege haar hoge ranking - ze is de nummer twee van de wereld - niet in actie te komen in de eerste ronde. In haar eerste partij van de dag was ze dankzij een houdgreep te sterk voor de Belgische Gabriella Willems.

Voor een plek in de halve finales neemt Van Dijke het op tegen de Sloveense Anka Pogacnik, die twee overwinningen boekte op haar weg naar de derde ronde. Bij een nederlaag mag de Brabantse in de herkansingen nog voor brons strijden.

Van Dijke kan in Sofia voor de derde keer Europees kampioen worden, na goud in 2017 en 2021. De mondiale nummer twee, die afgelopen zomer bij de Olympische Spelen in Tokio met brons eindigde, heeft ook twee zilveren EK-medailles op haar erelijst staan.

In diezelfde klasse tot 70 kilogram slaagde Hilde Jager erin om de derde ronde te bereiken. De 24-jarige judoka was in haar eerste partij op basis van straffen te sterk voor de Servische Jovana Buncic en daarna won ze ook van Lidia Brancheva uit Bulgarije. Jager doet voor het eerst mee aan een regulier EK. Ze pakte in november wel zilver op de Europese kampioenschappen voor gemengde teams.

Sanne van Dijke veroverde afgelopen zomer olympisch brons in Tokio. Sanne van Dijke veroverde afgelopen zomer olympisch brons in Tokio. Foto: Getty Images

De Wit stelt teleur op EK

Voor Frank de Wit zijn de EK uitgelopen op een deceptie. De 26-jarige Noord-Hollander, de nummer zeven van de wereld in de klasse tot 81 kilogram, liet zich in zijn eerste wedstrijd in de tweede ronde verrassen door Giacomo Gamba. Hij werd in de golden score op zijn zij gelegd. De Italiaan is de nummer 230 op de wereldranglijst.

In de klasse tot 63 kilogram mag Geke van den Berg nog hopen op een eerste EK-medaille. Ze bereikte de derde ronde door achtereenvolgens de Oekraïense Anastasiia Antipina (houdgreep) en de Spaanse Sarai Padilla Guerrero (straffen na golden score) te verslaan.

De negentienjarige debutante Joanne van Lieshout verloor in de eerste ronde van de Roemeense Florentina Ivanescu.

De Europese kampioenschappen judo zijn vrijdag begonnen en duren tot en met zondag. De Nederlandse judoka's in het lichtgewicht wisten vrijdag niet in de buurt te komen van het podium. Zondag verschijnt onder anderen Noël van 't End, de wereldkampioen van 2019, op de tatami.