Memphis Grizzlies heeft vrijdagavond (lokale tijd) voor het eerst sinds 2015 de tweede ronde van de play-offs in de NBA bereikt. De ploeg was in het zesde duel van de best-of-sevenserie te sterk voor Minnesota Timberwolves (106-114).

Bij het ingaan van het vierde kwart stond Memphis Grizzlies nog met tien punten achter (84-74), maar de achterstand werd in het vierde kwart omgebogen naar een overwinning.

Volgens shooting guard Desmond Bane is de comeback van zijn team exemplarisch voor de ontmoeting met de Timberwolves. "In vrijwel elke wedstrijd die we in deze play-offserie wonnen, liepen we op een bepaald moment achter. Onze veerkracht is echt tot uiting gekomen."

Dillion Brooks en Bane namen ieder 23 punten voor hun rekening. In totaal waren zes spelers in de wedstrijd tegen Minnesota Timberwolves goed voor tien of meer punten.

In de halve finales van de Western Conference nemen de Grizzlies het op tegen Golden State Warriors, dat Denver Nuggets met 4-1 versloeg. Het eerste duel met de NBA-kampioen van 2015, 2017 en 2018 is op zondag.