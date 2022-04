Badmintonkoppels Selena Piek/Robin Tabeling en Ruben Jille/Ties van der Lecq hebben vrijdag naast een finaleplek gegrepen bij de Europese kampioenschappen in Madrid.

Het als vijfde geplaatste koppel Tabeling/Piek was in de Spaanse hoofdstad als vijfde geplaatst bij het gemengd dubbel. Thom Gicquel en Delphine Delrue waren in de halve eindstrijd in een partij die 37 minuten duurde te sterk: 21-19 en 21-15.

Ondanks het mislopen van de finale, pakt het Nederlandse duo wel een bronzen medaille. Piek haalde op eerdere EK's één keer zilver en vijf keer brons. Haar een-na-laatste medaille dateert van vorig jaar, toen ze in Kyiv samen met Cheryl Seinen brons veroverde in het dubbelspel.

Tabeling pakte drie keer eerder een EK-medaille (één keer zilver, twee keer brons). De een-na-laatste keer dat hij met eremetaal naar huis ging was in 2019, toen hij brons haalde op het EK voor gemengde teams in Kopenhagen.

Jille en Van der Lecq pakken brons in mannendubbelspel

Jille en Van der Lecq moesten in het mannendubbelspel eveneens met brons genoegen nemen.

De twee Nederlanders, nummer acht van de plaatsingslijst, verloren in twee sets van de Schotten Alexander Dunn en Adam Hall, die als zesde waren ingeschaald: 21-10 en 22-20.

Beide Nederlanders hadden tot vrijdag één keer EK-zilver en eenmaal EK-brons op hun erelijst staan. Ze pakten hun medailles allebei in 2019 in Kopenhagen en in 2020 in Liévin.