Tornike Tsjakadoea is er vrijdag bij de Europese kampioenschappen judo niet in geslaagd een medaille te veroveren. De Nederlander ging ten onder in de derde ronde van de klasse tot 60 kilogram en redde het ook niet in de herkansingen. Amber Gersjes en Pleuni Cornelisse werden direct uitgeschakeld in het Bulgaarse Sofia.

De 25-jarige Tsjakadoea had in de eerste ronde nog afgerekend met de Portugees Rodrigo Costa Lopes. Vervolgens was de Nederlander met Georgische roots ook op waza-ari te sterk voor de Oostenrijker Daniel Leutgeb.

In de halve finales maakte de Georgiër Lukhumi Chkhvimiani, de nummer acht van de wereld, met een waza-ari een einde aan de zegetocht van Tsjakadoea. De Nederlander moest daarna twee wedstrijden winnen om de EK met brons te eindigen, maar bij de eerste horde ging het al mis. Balabay Aghayev uit Azerbeidzjan was hem de baas.

Tsjakadoea, die nog nooit het EK-podium haalde, was afgelopen zomer bij de Olympische Spelen in Tokio nog dicht bij een medaille. De Europees kampioen bij de junioren van 2016 verloor zijn wedstrijd om het brons van de Kazach Yeldos Smetov.

De vrouwen konden ook niet stunten op de EK in Sofia. Gersjes, uitkomend in de klasse tot 48 kilogram, moest in de eerste ronde haar meerdere erkennen in de Turkse Sila Ersin. Pleuni Cornelisse verloor in de categorie tot 57 kilogram direct van de Oekraïense Daria Bilodid, de Europees kampioene van 2017 en 2019.

De Europese kampioenschappen judo zijn vrijdag begonnen en duren nog tot en met zondag.