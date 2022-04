Dallas Mavericks heeft donderdagavond (lokale tijd) voor het eerst sinds 2011 de tweede ronde van de play-offs bereikt. De ploeg van coach Jason Kidd boekte tegen Utah Jazz de vierde zege in zes duels (98-96).

Luka Doncic en Jalen Brunson maakten ieder 24 punten voor de Mavericks. De 23-jarige Doncic voegde daar nog negen rebounds en acht assists aan toe.

Het is de eerste keer dat Dallas Mavericks de eerste ronde in de play-offs overleeft sinds de club uit Texas in 2011 zijn enige NBA-titel veroverde. Daarna werden de Mavericks zes keer uitgeschakeld in de eerste ronde.

Dallas Mavericks stuit in de volgende ronde van de play-offs in de Western Conference op Phoenix Suns. De beste ploeg uit het reguliere seizoen versloeg New Orleans Pelicans (109-115) en besliste daarmee de best-of-sevenserie: 4-2.

In het laatste deel van de wedstrijd kwam Phoenix Suns nog terug van een achterstand van twaalf punten. Vorig seizoen haalde de ploeg van coach Monty Williams voor het eerst sinds 1993 de NBA-finale, die werd verloren van Milwaukee Bucks.

Ook Philadelphia 76ers plaatste zich voor de tweede ronde van de play-offs door Toronto Raptors voor de vierde keer te verslaan: 97-132. Miami Heat wordt de tegenstander van de Philadelphia 76ers in de halve finale van de Eastern Conference.