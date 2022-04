Michael van Gerwen is donderdag al in de kwartfinales van de Premier League-speelronde in Dublin uitgeschakeld. De Brabander verloor in de Ierse hoofdstad met 6-5 van James Wade.

Van Gerwen begon slecht aan het duel met de Engelsman. Hij kwam met 4-1 achter, maar knokte zich - mede door 130-finish - terug tot 4-4. Het werd daarna 5-5, gevolgd door een spannende elfde en laatste leg. Wade bijgenaamd 'The Machine' overleefde twee matchdarts en sloeg daarna zelf wel toe.

De vroege uitschakeling is een nieuwe domper voor Van Gerwen, die vorige week in het Schotse Aberdeen in de finale verloor van de Weshman Johny Clayton. De drievoudig wereldkampioen raakte daardoor de leiding in de stand kwijt aan Clayton.

De speelronde in Dublin is de twaalfde van dit Premier League-seizoen en het is nog niet afgelopen in de 3Arena. De andere kwartfinales zijn Gerwyn Price-Joe Cullen, Michael Smith-Gary Anderson en Clayton-Peter Wright.