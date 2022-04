De handbalsters zijn donderdag bij de loting voor het EK aan olympisch kampioen Frankrijk gekoppeld in de eerste groepsfase van het EK, de zogeheten voorronde. Roemenië en Noord-Macedonië zijn de andere tegenstanders van Nederland op het toernooi dat in november gehouden wordt.

Oranje won afgelopen zondag zijn laatste wedstrijd in de kwalificatie voor de Europese eindronde. De ploeg van bondscoach Per Johansson won toen met 40-11 van Griekenland en plaatste zich zo als ongeslagen groepswinnaar voor het EK.

Nederland speelt zijn groepswedstrijden in Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. Slovenië en Montenegro zijn de andere gastlanden. De eerste drie van de vier landen uit de groep gaan door naar de hoofdronde van het EK.

Johansson spreekt van een zware loting. "Ik denk dat Frankrijk het sterkste land in de groep is", zegt hij in een eerste reactie. "Roemenië en Noord-Macedonië zijn oké."

Loting EK handbal Groep A: Noorwegen, Hongarije, Kroatië en Zwitserland.

Groep B: Denemarken, Zweden, Slovenië en Servië.

Groep C: Frankrijk, Nederland, Noord-Macedonië en Roemenië.

Groep D: Polen, Montenegro, Duitsland en Spanje.

Abbingh niet in actie op EK

Op het EK in 2020 eindigde Oranje als zesde en in 2018 (brons) en 2016 (zilver) was er eremetaal. In 2019 werd Nederland wereldkampioen.

Onlangs werd bekend dat Lois Abbingh er niet bij zal zijn op het EK, dat van 4 tot en met 20 november duurt. De 29-jarige Groningse, die in de WK-finale van 2019 de winnende goal maakte, is zwanger. Veel andere speelsters van de succesvolle generatie namen de afgelopen jaren afscheid, onder wie Nycke Groot, Yvette Broch en Martine Smeets.

Nederland begint het EK op 5 november tegen Roemenië en daarna is de confrontatie met Noord-Macedonië. De eerste groepsfase wordt afgesloten met de kraker tegen Frankrijk. Op de Spelen afgelopen zomer in Tokio stond Oranje in de kwartfinales ook al tegenover Frankrijk en toen werd met 32-22 verloren.

Het EK wordt het eerste toernooi van Oranje onder Johansson. De Zweed volgde in februari interim-bondscoach Monique Tijsterman op.