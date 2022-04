Nederland is volgend jaar opnieuw met een team vertegenwoordigd in de prestigieuze Ocean Race. Het is de dertiende keer in veertien edities dat er een Nederlandse boot meedoet aan de prestigieuze zeilwedstrijd om de wereld.

Sailing Team NextGen, zoals het Nederlandse team heet, wordt ondersteund door Carolijn Brouwer, die in 2018 bij de laatste editie geschiedenis schreef door als eerste vrouw de race op haar naam te schrijven.

"Helaas heb ik nog nooit in een Nederlands team gevaren. Met deze campagne hoop ik daar verandering in te kunnen brengen", zegt Brouwer. "Niet eens zozeer voor mezelf, maar ik wil mijn kennis en ervaring graag overbrengen op de huidige generatie jonge zeilers."

De veertiende editie van de Ocean Race begint op 15 januari 2023 in Alicante. De finish is 60.000 kilometer later in het Italiaanse Genua. Onderweg worden Kaapverdië, Kaapstad, Itajaí, Newport, Aarhus en Den Haag aangedaan.

Het Nederlandse team is al in voorbereiding op de Ocean Race. Sailing Team NextGen is momenteel in Djedda voor een evenement en zet halverwege juni koers richting Den Haag voor een trainingsblok.

Het is nog niet bekend welke tien zeilers een plaats krijgen op de Nederlandse boot.