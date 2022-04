Milwaukee Bucks heeft zich woensdagavond (lokale tijd) voor de halve finales van de play-offs van de NBA geplaatst. De titelverdediger rekende af met Chicago Bulls. In de Western Conference haalde Golden State Warriors de volgende ronde.

De Bucks wonnen de vijfde ontmoeting met Chicago Bulls met 116-100. De Bulls, die in de jaren negentig aan de hand van legende Michael Jordan zes keer kampioen werden in de NBA, hadden alleen de tweede wedstrijd gewonnen. In de andere duels verloor de formatie uit Chicago eveneens met groot verschil.

Giannis Antetokounmpo nam in de vijfde wedstrijd 33 punten voor zijn rekening namens Milwaukee Bucks. De Griek kroonde zich eerder deze maand al tot topscorer aller tijden van de tweevoudig NBA-kampioen. De Bucks veroverden vorig jaar de titel door Phoenix Suns in de finale te verslaan, na eerder succes in 1971.

In de Western Conference plaatste Golden State Warriors zich ten koste van Denver Nuggets voor de volgende ronde van de play-offs. De ploeg uit Californië won in het eigen Chase Center het vijfde duel met 102-98.

Halverwege het duel stond het gelijk (48-48) en na het derde kwart hadden de Nuggets zelfs een voorsprong van 78-70. In het laatste kwart lieten de Warriors het echter niet tot een zesde wedstrijd komen in de best-of-sevenserie. Stephen Curry was met dertig punten van grote waarde voor de thuisploeg. Nikola Jokic was namens de bezoekers goed voor net zo veel punten.

De Warriors nemen het bij de laatste vier op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Memphis Grizzlies en Minnesota Timberwolves.