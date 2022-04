Victor Oladipo heeft Miami Heat in de nacht van dinsdag op woensdag naar de kwartfinales van de play-offs in de NBA geloodst. De tweevoudig All Star, die vorige maand terugkeerde na een zware bovenbeenblessure, had een groot aandeel in de beslissende zege op Atlanta Hawks (97-94).

De 29-jarige Oladipo scoorde 23 punten, waarmee hij na De'Andre Hunter van Atlanta Hawks (35 punten) de trefzekerste speler in de FTX Arena in Miami was. Daarnaast gaf hij drie assists en noteerde hij één rebound.

Oladipo stond voor het eerst na zijn blessure in de basis van de ploeg van de Amerikaanse coach Erik Spoelstra. De All Star van 2018 en 2019 was elf maanden uitgeschakeld door een zware bovenbeenblessure. Vorige maand maakte hij zijn rentree.

Voor Miami Heat was de zege op Atlanta Hawks de vierde overwinning in de vijfde onderlinge confrontatie. Daarmee was de best-of-sevenserie beslist. In de kwartfinales treft de drievoudig NBA-kampioen Philadelphia 76'ers of Toronto Raptors.

Ja Morant eiste een hoofdrol op bij de zege van Memphis Grizzlies op Minnesota Timberwolves (111-109) door bijna een triple double op zijn naam te zetten. Hij noteerde dertig punten, dertien rebounds en negen assists. Hij maakte indruk met een fraaie dunk.

Memphis Grizzlies staat na vijf wedstrijden tegen Minnesota Timberwolves met 3-2 voor. Met die score leidt ook Phoenix Suns tegen New Orleans Pelicans. Phoenix, dat het beste team in de Western Conference was, was in de vijfde wedstrijd een klasse apart: 112-97.