De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag de Russische medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen in Peking ontvangen op het Kremlin in Moskou. De Spelen eindigden al op 22 februari, waarna het Russische leger twee dagen later Oekraïne binnenviel.

President Vladimir Poetin sprak de medaillewinnaars van grote afstand toe. Foto: Reuters

De Russische ploeg veroverde in Peking zes keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer brons. Foto: AFP

De op doping betrapte kunstrijdster Kamila Valieva was ook aanwezig. Foto: ANP

Poetin zei dat de prestaties van Valieva niet beïnvloed kunnen zijn door dopinggebruik. Foto: AFP

Valieva won met de Russische kunstrijders goud in de landenwedstrijd. Foto: Reuters