Tennisbond WTA wil volgend jaar terugkeren in China, mits er meer duidelijkheid komt over de situatie van Peng Shuai. Momenteel wordt China vermeden, omdat de WTA te veel zorgen heeft over de vrijheid van de inmiddels gestopte tennisster.

"Het is niet onze bedoeling om weg te blijven uit China", zei WTA-voorzitter Steve Simon in The Tennis Podcast. "We hebben onze activiteiten daar op dit moment opgeschort. We zullen dat blijven doen totdat we tot een oplossing komen."

De WTA schrapte alle toernooien in het Aziatische land vanwege de gebeurtenissen rond Peng, van wie eind vorig jaar bijna drie weken niets werd vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik.

Er waren grote zorgen over haar veiligheid en gezondheid, onder meer geuit door de WTA. Peng zei later in interviews dat ze al die tijd thuis in Peking is geweest en dat haar geen beperkingen zijn opgelegd. Die beweringen zijn voor de WTA niet genoeg.

"We willen een oplossing vinden waar Peng zich prettig bij voelt, maar ook waar de Chinese regering en wij ons prettig bij voelen", aldus Simon.

Peng Shuai zat tijdens de Olympische Winterspelen op de tribunes. Foto: AP

ATP Tour gaat wél naar China

Hoewel de schema's van de mannen en vrouwen de laatste jaren geregeld gelijklopen, heeft de ATP zich nog niet teruggetrokken uit China. Volgens de huidige planning organiseert de bond van het mannentennis dit seizoen vier toernooien in China.

"Het verschil is dat zij geen lid hebben dat getroffen is door de situatie daar", reageerde Simon, die de beslissing van de ATP zei te respecteren. "Ze zullen op dit moment hun eigen keuzes moeten maken."

"Wij hopen met de WTA in 2023 terug te keren met het idee dat er een vooruitgang is geboekt. Het zou een overwinning voor de wereld zijn als we iets kunnen bewerkstelligen."