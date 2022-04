Fabio Quartararo heeft zondag zijn eerste zege van het MotoGP-seizoen geboekt. De regerend wereldkampioen was duidelijk de sterkste bij de Grand Prix van Portugal.

De Fransman Quartararo had na 25 rondes op het circuit van Portimão een voorsprong van ruim vijf seconden op zijn landgenoot Johann Zarco, die als polesitter naar de tweede plek reed. De Spanjaard Aleix Espargaró eindigde als derde op zes seconden.

De 23-jarige Quartararo is al de vierde verschillende winnaar van een MotoGP-race dit seizoen, terwijl er pas vijf races gereden zijn. Alleen de Italiaan Enea Bastianini won twee keer.

Voor Quartararo, die vorig seizoen voor het eerst wereldkampioen werd in de koningsklasse van de motorsport, was het zijn eerste zege sinds vorig jaar augustus. Toen won hij de GP van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone.

De Yamaha-coureur stond dit jaar in Indonesië op het podium (tweede), maar bleef in Qatar (negende), Argentinië (achtste) en de Verenigde Staten (zevende) ver buiten de ereplaatsen.

Door zijn overwinning in Portugal is Quartararo de nieuwe leider in de WK-stand. De Spanjaard Alex Rins staat tweede met evenveel punten als de Fransman (69), terwijl Espargaró de nummer drie is met 66 punten. Bastianini (61 punten) viel zondag uit en zakte naar de vierde plek.