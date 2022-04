Kira Toussaint heeft ervoor gekozen om zich niet in Nederland, maar in de Verenigde Staten voor te bereiden op de WK en EK zwemmen van komende zomer. De rugslagspecialiste is het plezier kwijt en hoopt dat in het buitenland te hervinden.

Toussaint, die van mei 2015 tot december 2017 ook al op Amerikaanse bodem trainde wegens een combinatie met haar studie, heeft haar besluit in samenspraak met bondscoach Mark Faber genomen.

"Mark en ik hebben er verschillende gesprekken over gevoerd. Uiteindelijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het voor mij beter is om even een tijdje in een andere omgeving en met een andere trainer te gaan werken", zegt de 27-jarige zwemster.

Ze gaat in Knoxville onder haar oude coach Matt Kredich trainen. "Dat lag het meest voor de hand, omdat ik daar fijne herinneringen aan heb, bekend ben met de faciliteiten en ik er op korte termijn al terecht kon", aldus Toussaint.

"Daarbij zou ik komende donderdag toch al naar Jacksonville vliegen om mee te doen aan wedstrijden. Dus dan blijf ik daarna in de Verenigde Staten en kom ik voor de WK en later in de zomer ook voor de EK terug naar Europa."

Toussaint zwemt bij WK en EK weer onder Faber

Toussaint, die tijdens de toernooien weer aansluit bij de Nederlandse ploeg, werd vorig jaar onder meer Europees kampioene kortebaan op de 50, 100 én 200 meter vrije slag. Op de 200 meter rugslag verpulverde ze het Nederlands record.

De WK zwemmen worden in Boedapest gehouden en duren van 18 juni tot en met 3 juli. Van 11 tot en met 17 augustus zijn de EK in Rome.