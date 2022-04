Bokser Tyson Fury heeft zaterdagavond op Wembley met succes zijn wereldtitel bij de WBC voor zwaargewichten verdedigd. De Brit versloeg in Londen zijn landgenoot Dillian Whyte op knock-out.

De 33-jarige Fury maakte het in de zesde ronde af met een zogenoemde uppercut, een verticale stoot die meestal gericht is op de kin of het middenrif. Whyte lag op het canvas, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde.

Fury was de grote favoriet tegen de een jaar oudere Whyte en maakte die favorietenrol waar. Hij nam zo in stijl afscheid, want 'The Gypsy King', zoals zijn bijnaam luidt, kondigde al aan te gaan stoppen.

Op Wembley waren liefst 94.000 toeschouwers aanwezig voor het laatste gevecht van Fury, die voor het eerst in vier jaar op Britse bodem vocht.

'Ooit zal Dillian wereldkampioen worden'

Het werd voor Fury zijn 32e zege in 33 partijen en zijn 23e op knock-out. Een partij eindigde zonder winnaar. Voor Whyte was het zijn derde verlies in 31 partijen.

Fury genoot van de partij en de sfeer op Wembley. "Ik was het aan de fans en iedereen in het Verenigd Koninkrijk verschuldigd om hier te vechten op Wembley. Maar ik ben een man van mijn woord. Dit was het voor The Gypsy King en wat een manier om te eindigen", zei hij, waarna hij lovende woorden had voor zijn tegenstander Whyte.

"Dillian is een krijger en ik denk dat hij ooit wereldkampioen zal worden", vervolgde Fury, 'Helaas moest hij vanavond met mij vechten. Je hebt niet te maken met een middelmatig zwaargewicht, je nam het op tegen de beste man ter wereld."