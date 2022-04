Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de Invictus Games in Den Haag. Op de slotdag van het internationale sporttoernooi voor militairen en veteranen was de vorst in gezelschap van de Britse prins Harry.

Met Mart de Kruif (midden) en prins Harry (rechts) bezocht Willem-Alexander de finale van het rolstoelbasketbal. Met Mart de Kruif (midden) en prins Harry (rechts) bezocht Willem-Alexander de finale van het rolstoelbasketbal. Foto: Getty Images

De eindstrijd ging tussen Nederland en de Verenigde Staten. De eindstrijd ging tussen Nederland en de Verenigde Staten. Foto: Reuters

Willem-Alexander zat in het Zuiderpark naast prins Harry. Willem-Alexander zat in het Zuiderpark naast prins Harry. Foto: Getty Images

De twee hadden het duidelijk naar hun zin. De twee hadden het duidelijk naar hun zin. Foto: AFP

Willem-Alexander deed ook mee met een lichtjesactie in het Zuiderpark. Willem-Alexander deed ook mee met een lichtjesactie in het Zuiderpark. Foto: AP