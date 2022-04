Rick van den Hurk heeft vrijdag een punt gezet achter zijn honkbalcarrière. De 36-jarige Brabander gaat de geschiedenis in als een van de beste Nederlandse honkballers aller tijden.

"Vandaag kondig ik officieel mijn afscheid als professioneel honkbalspeler aan", meldt Van den Hurk vrijdag op Instagram. "Ik ben mijn teamgenoten, coaches en vooral mijn familie dankbaar die mij en mijn droom hebben gesteund. Ik kijk ernaar uit om meer tijd met mijn gezin door te brengen."

Van den Hurk begon zijn loopbaan bij Twins in Oosterhout. Op zestienjarige leeftijd werd hij ontdekt door het Amerikaanse Gulf Coast Marlins, waar hij zijn eerste profcontract tekende. In 2007 maakte hij zijn debuut in de Major League Baseball (MLB), de grootste honkbalcompetitie ter wereld. Hij is de veertiende Nederlandse honkballer in de geschiedenis die in de MLB uitkwam.

Van den Hurk, die als werper in het veld stond, speelde vervolgens in de Verenigde Staten ook voor Florida Marlins, Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates. In 2013 verkaste hij naar het Zuid-Koreaanse Samsung Lions, waarna hij ook nog in Japan uitkwam voor SoftBank Hawks en Yakult Swallows. In Azië groeide hij uit tot een ster.

Vanwege zijn vroege overstap naar de Verenigde Staten kwam Van den Hurk niet vaak uit voor het Nederlands koninkrijksteam. Hij kwam alleen in 2009 en 2017 in actie bij de World Baseball Classic. Bij de laatste editie haalde Nederland toen de halve finales.