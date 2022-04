De internationale zwembond FINA heeft tweevoudig olympisch kampioen Evgeny Rylov vrijdag voor negen maanden geschorst. De Rus was in maart aanwezig in het Luzhniki-stadion in Moskou, waar president Vladimir Poetin de strijdkrachten prees voor de oorlog in Oekraïne.

De 25-jarige Rylov werd in de Russische hoofdstad gezien met de letter Z op zijn outfit. Dat symbool wordt door Russen gebruikt om hun steun uit te spreken voor wat Poetin in maart de "speciale militaire operatie" in Oekraïne noemde.

Een week na die bijeenkomst raakte Rylov al het bekende zwemkledingmerk Speedo kwijt als sponsor. Speedo zag de aanwezigheid van de zwemmer in Moskou als een steunbetuiging aan de oorlog. Het openstaande sponsorbedrag is gedoneerd aan de vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties.

Rylov is viervoudig olympisch medaillewinnaar. De rugslagspecialist veroverde afgelopen zomer bij de Olympische Spelen in Tokio goud op de 100 en 200 meter rugslag en zilver op de 4x200 meter wisselslag.

Vijf jaar eerder bij de Spelen in Rio de Janeiro eindigde Rylov met brons op de 200 meter rug. De Rus heeft ook één WK-medaille op zijn naam staan: in 2015 pakte hij bij de wereldkampioenschappen langebaan brons op de 200 meter rugslag.

De FINA besloot vorige maand al om alle zwemmers uit Rusland en Belarus voor de rest van het jaar van toernooien te weren. Eerder koos de zwembond er nog voor om de sporters uit die landen onder de neutrale vlag uit te laten komen, maar daar kwam veel kritiek op. Op 17 juni begint in Boedapest de WK langebaan.