De Vierschansentournee, een jaarlijks meerdaags toernooi in het schansspringen, krijgt ook een editie voor vrouwen. De Oostenrijkse en Duitse skifederaties hebben daarover een akkoord bereikt met de internationale federatie FIS.

De vrouwelijke schansspringers, onder wie de Duitse Katharina Althaus, pleitten al jaren voor een eigen Vierschansentournee. Er wordt voor de eerste editie gemikt op het seizoen 2023/2024.

De Vierschansentournee, traditiegetrouw rond de jaarwisseling, vond afgelopen winter voor de zeventigste keer plaats. Er wordt traditioneel gesprongen in het Duitse Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen en in het Oostenrijkse Innsbruck en Bischofshofen.

Volgens het plan dat op tafel ligt, willen de organisatoren de wedstrijden in Duitsland laten kruisen. Springen de mannen in Oberstdorf, dan zijn de vrouwen aan de beurt in Garmisch-Partenkirchen, zo is het idee.

"We moeten de tijd die we nu hebben tot de eerste organisatie goed gebruiken om samen met alle belanghebbende partijen elk vraagstuk op te lossen en alle randvoorwaarden in te vullen", liet de Duitse federatie donderdag weten.