Tophockeyster Kelly Hoyng-Jonker (Pinoké) zet na dit seizoen een punt achter haar loopbaan. De 168-voudig international van Oranje vindt het na zeventien seizoenen genoeg geweest.

Hoyng-Jonker maakt het seizoen af bij haar club Pinoké, de huidige nummer vier van de Hoofdklasse. Haar laatste competitiewedstrijd is op 8 mei, op bezoek bij HGC in Wassenaar. Als Pinoké bij de eerste vier eindigt, komen hier nog wedstrijden in de play-offs om de landstitel bij.

De 31-jarige Hoyng-Jonker maakte in 2005 haar debuut bij Amsterdam. Na vijftien jaar (twee landstitels) maakte ze in 2020 de overstap naar haar huidige club Pinoké. De spits scoorde meer dan 150 keer in de Hoofdklasse.

Hoyng-Jonker - tijdens haar carrière nog spelend onder haar meisjesnaam Jonker - stopte in 2019 vanwege een onverwachte zwangerschap als international van Oranje. Sinds haar debuut in 2008 gold ze elf jaar lang als vaste waarde bij het Nederlands team.

De erelijst van Hoyng-Jonker bij Oranje is indrukwekkend. De geboren Amstelveense won goud op de Olympische Spelen van 2012 en zilver op de Olympische Spelen van 2016. Daarnaast werd ze in 2014 en in 2018 wereldkampioen met Oranje én in 2017 en 2019 Europees kampioen. In de finale van het EK van 2019 maakte ze een van de twee doelpunten.