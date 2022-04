Bokser Tyson Fury hoopte het dinsdag bij een open training te hebben over zijn titelgevecht tegen Dillian Whyte van zaterdag, maar de wereldkampioen in het zwaargewicht kreeg vooral vragen over Daniel Kinahan. De 33-jarige Fury ontkende in alle toonaarden dat hij een band heeft met de topcrimineel.

De 44-jarige Kinahan was tien jaar geleden een van de oprichters van het managementbureau MTK Global, dat veel bekende vechters in zijn stal heeft en drie jaar Fury begeleidde. Kinahan geldt als een invloedrijk persoon in het boksen, maar hij wordt ook al jarenlang gezien als de leider van een berucht drugskartel.

De Amerikaanse autoriteiten hebben eerder deze maand een beloning van 5 miljoen dollar (zo'n 4,6 miljoen euro) uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie of veroordeling van Kinahan en andere leiders van zijn kartel. De Ier, die nooit is veroordeeld en alle beschuldigingen altijd heeft ontkend, woont sinds 2019 in Dubai.

De Amerikanen waarschuwden alle mensen in de bokswereld om de banden met Kinahan te verbreken, omdat ze anders het risico lopen om als medeplichtige te worden gezien.

Fury werd in het verleden geadviseerd door Kinahan. Twee jaar geleden bedankte hij de gezochte crimineel publiekelijk voor zijn rol in het regelen van een gevecht met Anthony Joshua - een gevecht dat uiteindelijk niet doorging - en afgelopen februari verschenen er nog foto's van de twee op Instagram toen Fury een bezoek aan Dubai bracht.

Tyson Fury (rechts) poseerde in februari met Daniel Kinahan. Tyson Fury (rechts) poseerde in februari met Daniel Kinahan. Foto: Instagram/itsniallryan

'Ik heb geen relatie met Kinahan'

Het nieuws over de Amerikaanse beloning voor Kinahan overschaduwt in Groot-Brittannië inmiddels het grote gevecht tussen de Britten Fury en Whyte op een uitverkocht Wembley. Fury ontweek de afgelopen weken vragen over Kinahan, maar dinsdag moest hij de media wel te woord staan bij een open training.

'The Gypsy King', die tegen Whyte de wereldtitel in het zwaargewicht van de bond WBC verdedigt, benadrukte dat hij in 2020 al de banden met het managementbureau MTK Global heeft verbroken.

"Ik heb absoluut geen enkele zakelijke of financiële relatie met Daniel Kinahan", zei Fury tegen de massaal toegestroomde Britse media. "MTK was tussen 2017 en 2020 mijn management, dat is alles. Ik heb niks te verbergen."

Volgens Fury zegt de foto van hem en Kinahan twee maanden geleden in Dubai niets. "Een foto betekent toch niet dat ik een crimineel ben? Ik kan niet controleren wie in een gebouw is. Misschien is er nu wel een crimineel in dit gebouw, maar dat betekent toch niet dat ik betrokken ben bij criminele activiteiten?"

Frank Warren, de promoter van Fury, zei op het persmoment dat Kinahan geen enkele betrokkenheid heeft bij gevecht met Whyte. Het titelgevecht voor zo'n 94.000 toeschouwers op Wembley begint zaterdag rond 23.00 uur (Nederlandse tijd).