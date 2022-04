Met Henk Grol en Marhinde Verkerk zijn twee boegbeelden van het Nederlandse judo gestopt, maar volgens Noël van 't End hoeft er niet gezocht te worden naar een opvolger. De wereldkampioen van 2019 in de gewichtsklasse tot 90 kilogram, die zondag op de EK in Sofia voor goud gaat, ziet zichzelf als het nieuwe uithangbord van het Nederlandse judo.

"Mist er een boegbeeld nu? Ik vind eigenlijk dat ik het al ben", zegt de dertigjarige Van 't End in gesprek met NU.nl. "Grol is nooit wereldkampioen geweest, ik wel. Ik heb de Masters gewonnen en ik ga nog meer winnen."

In tegenstelling tot Grol, die na de Spelen van Tokio stopte, veroverde Van 't End nog geen olympische plak. In 2008 en 2012 pakte Grol brons op de Spelen. Van 't End heeft naast de wereldtitel van drie jaar geleden ook de Masters in Doha van 2021 op zijn erelijst staan.

Op de Spelen van Tokio werd Van 't End teleurstellend zevende, op de mat waarop hij WK-goud veroverde. "Ik kwam daar voor een medaille, maar dat lukte niet. Dat was ontzettend zwaar voor me, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Zo zit ik niet in elkaar."

"Na mijn wereldtitel en mijn Masters-titel wil ik de cirkel rondmaken. Ik wil Europees kampioen worden en hopelijk pak ik over twee jaar goud op de Spelen in Parijs."

Noël van 't End werd zevende op de Olympische Spelen. Noël van 't End werd zevende op de Olympische Spelen. Foto: Getty images

'Ik moet weer wennen aan het ritme'

Na blessureleed en een operatie aan zijn elleboog hoopt de herstelde Van 't End op de EK in Sofia eindelijk weer iets moois te laten zien. Hij haalde nog nooit het podium op een EK.

"Niet eerder heb ik zo mijn zinnen gezet op een EK. Voor veel andere toernooien krijg je meer punten en prijzengeld, dus die zijn in dat opzicht een stuk aantrekkelijker."

Van 't End staakte vorig jaar zijn EK al na twee wedstrijden, omdat hij bang was zijn elleboogblessure te verergeren richting de Spelen. Na Tokio deed hij alleen mee aan een Grand Slam in het Turkse Antalya, waar hij in de derde ronde werd uitgeschakeld.

"Ik heb hard moeten werken om hier op het EK te staan. Ik moest op gewicht komen, maar ik moet ook weer wennen aan het wedstrijdritme. Er zijn nieuwe pakkencontroles en nieuwe regels. Dit is nu het toernooi waar ik me heel lang aan vastgehouden heb. Bij alle tegenslagen sinds de Spelen dacht ik: de EK in april, daar moet ik presteren."

In 2019 bereikte Noël van 't End het hoogtepunt in zijn carrière door wereldkampioen te worden. In 2019 bereikte Noël van 't End het hoogtepunt in zijn carrière door wereldkampioen te worden. Foto: Getty images

'Je moet altijd luisteren naar je ouders'

Tussen het trainen voor de EK door probeerde Van 't End tijd te vinden om te klussen in zijn nieuwe huis. De drievoudig Grand Prix-winnaar kocht in zijn geboorteplaats Houten een oud restaurant in de buurt van zijn ouders en beste vrienden, dat hij eigenhandig om wil bouwen tot een woning.

"Het is een mooi project, maar trainingen gaan uiteraard voor. In het weekend kan ik er vaak heen, maar dan stuurt mijn vader me al gauw weer naar huis, omdat ik moet rusten", lacht hij. "Hij heeft overigens wel gelijk, ik moet geduld hebben. Toen ik het kocht, ging ik de volgende dag direct enthousiast aan de slag. Daar heb ik nog een week last van gehad. Je moet altijd luisteren naar je ouders."

Het ideaalplaatje van Van 't End is dat hij straks met een gouden EK-medaille om zijn nek het bouwproject een vervolg kan geven. "Dan kan ik heerlijk gaan slopen. Alle muren eruit beuken met vrienden. Dat lijkt me heerlijk."

De EK judo in Sofia begint vrijdag en duurt tot en met zondag. Er komen in totaal zeventien Nederlandse judoka's in actie in de Bulgaarse hoofdstad.

Deze vrouwen komen in actie op de EK judo in Sofia -48 kg - Amber Gersjes

-57 kg - Pleuni Cornelisse

-63 kg - Geke van den Berg

-63 kg - Sanne Vermeer

-70 kg - Sanne van Dijke

-70 kg - Hilde Jager

-78 kg - Guusje Steenhuis

-78 kg - Natascha Ausma

+78 kg - Marit Kamps